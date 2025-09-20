Visites flash de l’exposition « Quête d’infinis » Abbaye-Musée Saint-Germain Auxerre

Visites flash de l’exposition « Quête d’infinis » Abbaye-Musée Saint-Germain Auxerre samedi 20 septembre 2025.

Visites flash de l’exposition « Quête d’infinis » 20 et 21 septembre Abbaye-Musée Saint-Germain Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite flash pour tout savoir sur les œuvres de l’exposition Quête d’infinis. Artistes explorateurs des 20e et 21e siècles, présentée à l’abbaye-musée Saint-Germain d’Auxerre.

Abbaye-Musée Saint-Germain 2bis Place Saint Germain, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386180290 https://www.abbayesaintgermain.fr Seize siècles d’histoire pour une abbaye qui surplombe l’Yonne. L’Abbaye Saint-Germain représente un témoignage exceptionnel avec notamment des fresques murales parmi les plus anciennes de France et offre à la visite un ensemble de bâtiments monastiques aux architectures variées. Certains d’entre eux accueillent les collections du musée d’Art et d’Histoire de la ville d’Auxerre. Une occasion idéale pour remonter le temps et découvrir l’histoire de l’Abbaye et de sa région.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite flash pour tout savoir sur les œuvres de l’exposition _Quête d’infinis. Artistes explorateurs des 20e et 21e siècles_, à…

© Ville d’Auxerre