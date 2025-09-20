Visites flash des collections permanentes Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine

Visites flash des collections permanentes Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Durée de la visite : 30min

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

D’Alfred Boucher à Camille Claudel, en passant par Auguste Rodin et Antoine Bourdelle, explorez les grands noms de la sculpture présents au musée, à travers quelques-unes de leurs œuvres majeures.

Musée Camille Claudel 10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, France Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33325247634 https://www.museecamilleclaudel.fr Le musée Camille Claudel possède une importante collection de sculpture de la fin du XIXe siècle, dont la plus grande collection au monde d’œuvres de Camille Claudel. La collection archéologique présente un intérêt notable, en particulier pour la période de l’âge de bronze. Situé à 1h20 de Paris, le musée Camille Claudel bénéficie de grands axes routiers rejoignant Paris par l’A5 – sortie n°18, Troyes par la D619 (1h), Reims par la D951 (1h45), Sens par la D939 (45 min), Provins par la D619 (20 min).

