Visites flash des collections : Trésors du patrimoine architectural Musée des Beaux-Arts de Cambrai Cambrai

Visites flash des collections : Trésors du patrimoine architectural 20 et 21 septembre Musée des Beaux-Arts de Cambrai Nord

15 min – Gratuit – Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Toutes les 45 minutes, les médiateurs vous proposeront une courte visite guidée qui vous permettra de découvrir une thématique liée à l’architecture dans les œuvres exposées. Détails d’un édifice peint, ruine romantique, perspective urbaine ou vision idéalisée d’un monument… En quelques minutes, laissez-vous surprendre par les histoires que les pierres, les arcs et les façades racontent à travers le regard des artistes.

A 10h / 10h45 / 11h30 puis 14h / 14h45 / 15h30 / 16h15 / 17h

Dans le département Archéologie sont évoquées la Préhistoire, l'Antiquité classique (Etrurie, Grèce) et l'époque gallo-romaine dans le Nord de la France. L'époque mérovingienne est représentée essentiellement par des objets provenant de sites des environs de Cambrai. Ce département se termine par une section d'ostéo-archéologie. Le département consacré au Patrimoine de Cambrai permet de découvrir les vestiges d'un patrimoine remarquable, témoin du rayonnement culturel de la cité du XIIe au XVIIIe siècles. Un grand tableau de Van der Meulen évoque un moment capital pour la ville : la prise de Cambrai par Louis XIV, en 1677. Un spectaculaire char de procession de Maubeuge, pièce unique dans les collections françaises. Dans la section beaux-arts, la thématique élargie du corps, celui du modèle, de l'artiste comme celui du spectateur, accompagne la découverte des œuvres et des espaces, du XVIIe siècle au XXe siècles.

Musée de Cambrai