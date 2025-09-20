Visites flash : « Des murs et des styles » Musée de la Romanité Nîmes

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:10:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:10:00

️ Visites flash : l’architecture du musée autrement

Partez à la découverte des caractères symboliques des plus impressionnantes œuvres architecturales du musée à travers plusieurs visites flash, pleines d’humour et de surprises :

Nouvelle tendance déco chez les Gaulois : les têtes coupées, on valide ou pas ? – à 14h et 16h

– à 14h et 16h Décors végétalisés, feuilles et fleurs : Ier siècle ou tendance 2025 ? – à 14h30 et 16h30

– à 14h30 et 16h30 Des animaux partout : en vogue ou has been ? – à 15h et 17h

– à 15h et 17h La façade du musée : c’est mes yeux ou c’est pas droit ? – à 15h30 et 17h30

Des questions un peu farfelues vous viennent aussi à l’esprit ? Rejoignez-nous pour en découvrir les réponses… et peut-être glaner quelques idées déco !

© Musée de la Romanité