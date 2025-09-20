Visites-flash des réserves du musée Louvre-Lens Lens

Visites-flash des réserves du musée 20 et 21 septembre Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le patrimoine architectural du Louvre

En 30 minutes, découvrez l’histoire de l’architecture du Louvre, du palais au musée, à travers une sélection d’objets de la réserve visitable, espace exceptionnellement ouvert pour les Journées européennes du patrimoine.

Pour tous, conseillé à partir de 8 ans

Samedi et dimanche à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h

Gratuit

Rendez-vous à la mezzanine (-1)

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d´accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.

© Manuel cohen