Visites flash « D’igloos en refuges, habiter dans les pôles » Espace des Mondes polaires Prémanon

Visites flash « D’igloos en refuges, habiter dans les pôles » 20 et 21 septembre Espace des Mondes polaires Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Lors de ce week-end spécialement consacré aux Journées européennes du patrimoine, le Musée des Mondes Polaires propose des visites flash inopinées (en fonction de l’affluence) autour des thèmes suivants :

– l’architecture de l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor ;

– vivre comme un « eskimo parmi les eskimos » du temps de Paul-Émile Victor ;

– la vie d’un scientifique dans une cabane Fillod à Kerguelen.

Ces visites flashs auront lieu dans le bâtiment, dans le musée ou dans l’exposition temporaire Passions polaires, quand les rêves mènent aux pôles.

Espace des Mondes polaires 146 rue croix de la Teppe 39220 Prémanon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 60 52 60 http://www.espace-des-mondes-polaires.org L’Espace des Mondes polaires Paul-Émile Victor comprend notamment un musée et une patinoire en hiver, et une piste de rollers quad en été.

Journées européennes du patrimoine 2025

