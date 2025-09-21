Visites flash « Du château au musée : 400 ans d’histoire » Musée national de la marine Rochefort

Visites flash « Du château au musée : 400 ans d’histoire » Musée national de la marine Rochefort dimanche 21 septembre 2025.

Visites flash « Du château au musée : 400 ans d’histoire » Dimanche 21 septembre, 10h30, 11h30 Musée national de la marine Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T10:45:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T11:45:00

À partir de reproductions de plan, dessins, photographies et manuscrit conservés au Service historique de la Défense à Rochefort, découvrez l’histoire et l’architecture de l’Hôtel de Cheusses, plus ancien bâtiment civil de la ville.

Musée national de la marine 1 Place de la Galissoniere, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Centre Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546998657 https://www.musee-marine.fr/nos-musees/rochefort.html Le musée est implanté dans un monument historique, l’hôtel de Cheusses qui est le plus ancien bâtiment civil de la ville. Logis du dernier seigneur de Rochefort avant l’arrivée de Louis XIV, il devient la résidence des commandants de la Marine à la création de l’arsenal en 1666. Les collections présentées, tout comme le bâtiment, témoignent de l’aventure historique de ce site patrimonial d’exception. Bus : Navette ligne D, arrêt Palais des Congrès.

© Musée national de la Marine