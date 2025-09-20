Visites flash du château de Barbezieux Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire

Visites flash du château de Barbezieux 20 et 21 septembre Château de Barbezieux Charente

Visite gratuite avec une jauge limitée à 18 personnes.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir l’histoire du château de Barbezieux, monument emblématique du sud Charente, veillant depuis plus de cinq siècles sur les environs.

Ces visites « flash » de vingt minutes vous permettront d’avoir un condensé de l’histoire du site ainsi qu’un accès à ses fondations et à la salle sous-charpente du théâtre.

Sur les deux jours, 3 départs de visites à partir de 10h30, puis 4 départs de visites à partir de 14h00.

Visites limitées à 18 personnes par groupes, inscription au comptoir de l’Office de Tourisme au coeur du Château.

Château de Barbezieux Place de Verdun, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 78 94 81 Perché sur un éperon rocheux, le château de Barbezieux est un monument emblématique, chargé d'histoire. Fondé au XIe siècle, il a été reconstruit suite à la guerre de Cent Ans, sous l'impulsion de Marguerite de La Rochefoucauld. Démoli en grande partie au XIXe siècle, subsistent aujourd'hui le châtelet et les anciennes écuries, reconverties en théâtre. Ce dernier fait l'objet de travaux de restauration et de réhabilitation d'envergure qui s'achèveront en 2015, pour donner naissance à un nouvel équipement moderne et performant.

© Éric Walther