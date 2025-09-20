Visites Flash du Château de Fougères Château de Fougères Fougères

Visites Flash du Château de Fougères 20 et 21 septembre Château de Fougères Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

En un peu plus de 30 minutes top chrono, explorez près de 500 ans d’histoire du château ! Une plongée au coeur du Moyen Âge !

Château de Fougères Place Pierre Symon, 35300, Fougères Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 99 79 59 http://www.chateau-fougeres.com https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090557;https://chateau-fougeres.com/le-chateau/histoire-du-chateau/ Château antérieur ruiné en 1166 ; reconstruit vers 1173 pour Raoul II (tours d’ entrée, tour de Coigny) ; tour Mélusine 14e siècle ; tour du Gobelin remaniée 14e siècle ; tours d’ Amboise 1ère moitié 15e siècle pour Pierre II ; tours Raoul et Surienne entre 1480 et 1485 ; logis 14e siècle détruit vers 1810, 1820 ; inscriptions modernes ; marques de tâcheron sur les tours Raoul et Surienne

Journées européennes du patrimoine 2025

Marie-Paule Tellier