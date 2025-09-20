Visites-flash du château de Tarascon Château de Tarascon Tarascon

Visites-flash du château de Tarascon 20 et 21 septembre Château de Tarascon Bouches-du-Rhône

Réservation conseillée au 04 90 91 01 93, jauge limitée.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Suivez les agents du château, du jardin de la basse-cour jusqu’à la terrasse, en traversant la cour d’honneur, pour appréhender l’histoire du monument et visiter par la suite, à votre rythme, l’ensemble de la forteresse.

Château de Tarascon Boulevard du roi René, 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 01 93 http://chateau.tarascon.fr Le Château de Tarascon a été édifié par les comtes de Provence, ducs d’Anjou au XVe siècle. Ce monument d’exception est une des forteresses les mieux conservées de la région et déploie son architecture entre Moyen Âge Renaissance en bord de Rhône. Il accueille tout au long de l’année des expositions et propose des animations pour tous les publics. Parking voiture à proximité

