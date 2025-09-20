Visites flash du Couvent des Jacobins Couvent des Jacobins Toulouse

Visites flash du Couvent des Jacobins 20 et 21 septembre Couvent des Jacobins Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. A partir de 8 ans.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:15:00

️ Découverte express d’un lieu emblématique

Une découverte rapide et captivante de l’histoire et de l’architecture de ce lieu emblématique.

En seulement 15 minutes, explorez les grandes lignes de ce chef-d’œuvre du patrimoine toulousain.

Couvent des Jacobins Allée Maurice Prin, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Joyau de l'art médiéval à l'histoire riche et mouvementée et témoin de la vie des frères Dominicains, le Couvent des Jacobins est également un lieu culturel à la programmation variée. De la visite guidée traditionnelle ou insolite aux spectacles, en passant par des expositions et des ateliers Découverte pour les familles, le site réserve plein de surprises ! Métro : ligne A – station Capitole ou Esquirol.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Rémi Bénali