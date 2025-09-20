Visites flash du musée des Amériques Musée des Amériques Auch

Visites flash du musée des Amériques 20 et 21 septembre Musée des Amériques Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Les visites-flash sont des visites courtes durant entre 20 et 30 minutes et portant sur un point précis des collections du musée.

Découvrez un artiste, une période ou une culture particulière lors de ces visites qui auront lieu samedi et dimanche à 10h30, 14h30 et 16h.

Musée des Amériques Rue Gilbert Bregail, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://www.ameriques-auch.fr https://www.facebook.com/ameriquesauch/;https://www.instagram.com/museedesameriquesauch/

© Musée des Amériques-Auch