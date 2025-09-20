Visites flash du Prieuré Musée Le Prieuré Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais

Visites flash du Prieuré Musée Le Prieuré Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais samedi 20 septembre 2025.

Visites flash du Prieuré 20 et 21 septembre Musée Le Prieuré Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez des journées européennes du patrimoine pour découvrir ou redécouvrir ce lieu emblématique du Beaujolais. Des visites flashs seront proposées tout au long de ces deux journées, l’occasion d’en savoir plus sur les moines et les chanoinesses du Prieuré.

En continu pendant les horaires d’ouverture.

Musée Le Prieuré 3 rue de l’Eglise 6960 Salles-Arbuissonnas Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 69460 Salles Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 07 31 94 https://www.agglo-villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-arbuissonnas.html https://www.facebook.com/LePrieureBeaujolais;https://www.instagram.com/museeleprieure/ Le Prieuré est un élégant site fondé au Xème siècle sous l’autorité de l’abbé de Cluny. Pendant trois siècles, les moines clunisiens participent à l’édification des bâtiments religieux, parmi lesquels le cloître roman et l’église. En 1301, le village connaît un véritable essor suite à l’arrivée d’une communauté de bénédictines, élevées au XVIIIème siècle au range de Chanoinesses Comtesses. Entre vie religieuse et vie laïque, ces femmes de la haute noblesse ont laissé une trace indiscutable de leur passage dans le village.

Profitez des journées européennes du patrimoine pour découvrir ou redécouvrir ce lieu emblématique du Beaujolais. Des visites flashs seront proposées tout au long de ces deux journées, l’occasion sur…

©Musée Le Prieuré