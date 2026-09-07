Visites flash en points paroles du parcours des collections par les étudiants de l’École du Louvre, Musée Zadkine, Paris

Informations pratiques

Visites flash en points paroles du parcours des collections par les étudiants de l’École du Louvre 19 et 20 septembre Musée Zadkine Paris

Accès libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Visites flash par les étudiants de l’École du Louvre en points paroles à travers le parcours des collections

Les étudiants de l’École du Louvre postés à travers les espaces du musée Zadkine vous proposent à travers des visites flash, des zooms choisis, une découverte de la vie et de l’œuvre du sculpteur Ossip Zadkine et de la peintre Valentine Prax qui ont passé ensemble presque quarante ans, de 1928 à 1967, dans la maison, les ateliers et le jardin du 100 bis, rue d’Assas.

Ce lieu, discret havre de paix au coeur de Montparnasse, est devenu en 1982 le musée Zadkine, grâce au legs consenti à la Ville de Paris par Valentine Prax. Le musée Zadkine est ainsi l’un des rares ateliers, témoin des grandes heures de Montparnasse, à être aujourd’hui ouvert au public. L’accrochage des collections, présente de façon chronologique les oeuvres emblématiques du sculpteur et permet de retracer la carrière de Zadkine, depuis ses débuts dans le Paris cosmopolite des avant-gardes jusqu’à la consécration internationale, dans les années 1950-1960. Une salle du parcours est également consacrée aux peintures de Valentine Prax.

Musée Zadkine 100b Rue d’Assas, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de l’Odéon Paris Île-de-France 0155427720 https://www.zadkine.paris.fr Le musée présente une centaine d’œuvres réparties chronologiquement en cinq salles. Toutes les périodes de l’artiste, du primitivisme au cubisme, à l’art antique, mythologique et abstrait. Œuvres en bois, comme « Prométhée » (1955), les « Torses de Pomone » (1960), d’Ephèbe » (1920), d' »Hermaphrodite » (1925), en bronze comme « Formes et Lumières » (1923), « Femme à l’éventail » (1923), la « naissance de Vénus » (1950) ou les « Ménades » (1929), en pierre, « Tête héroïque » (1908) et la « Sainte Famille » (1912). L’Atelier accueille des artistes contemporains. Métros : Notre-Dame des Champs – ligne 12, Vavin – ligne 4. RER B : Port-Royal. Bus : 83 – Michelet, 38 – Val de grâce ou Observatoire-Port Royal, 82 – Auguste Comte, 91- Observatoire-Port Royal, 68 – Notre-Dame-des-Champs, Vavin, 58 – Guynemer-Vavin. Vélib’ : 90 rue d’Assas, 13 rue Michelet. Autolib’ : 15 rue Joseph Bara, 6 rue Michelet.

Médiation par les étudiants de l’École du Louvre

Pierre Antoine musée Zadkine