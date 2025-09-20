Visites flash et ateliers Musée des beaux-arts Rennes

Visites flash et ateliers Musée des beaux-arts Rennes samedi 20 septembre 2025.

Visites flash et ateliers 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts Ille-et-Vilaine

Les horaires détaillés des visites sont à retrouver à l’accueil du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, venez (re)découvrir les collections permanentes du musée et l’exposition Claire Tabouret, entre la mémoire et l’oubli.

Au programme :

– Le cabinet de curiosités

– L’archéologie

– Art contemporain : entre inspiration et hommage

– Tapisseries !

– Exposition Claire Tabouret (derniers jours)

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 0223621745 https://mba.rennes.fr https://mba.rennes.fr/fichier/rte/PROG_septembre2018.pdf Le musée offre un panorama de l’art depuis l’antiquité jusqu’au XXe siècle ; collection de peintures du XVIIe siècle ; cabinet de dessins du marquis de Robien

A l’occasion des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, venez (re)découvrir les collections permanentes du musée et l’exposition Claire Tabouret, entre la mémoire et l’oubli.

@museebeauxartsRennes