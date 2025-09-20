Visites flash et ateliers Musée des beaux-arts Rennes
Visites flash et ateliers Musée des beaux-arts Rennes samedi 20 septembre 2025.
Visites flash et ateliers 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts Ille-et-Vilaine
Les horaires détaillés des visites sont à retrouver à l’accueil du musée.
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
A l’occasion des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, venez (re)découvrir les collections permanentes du musée et l’exposition Claire Tabouret, entre la mémoire et l’oubli.
Au programme :
– Le cabinet de curiosités
– L’archéologie
– Art contemporain : entre inspiration et hommage
– Tapisseries !
– Exposition Claire Tabouret (derniers jours)
Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 0223621745 https://mba.rennes.fr https://mba.rennes.fr/fichier/rte/PROG_septembre2018.pdf Le musée offre un panorama de l’art depuis l’antiquité jusqu’au XXe siècle ; collection de peintures du XVIIe siècle ; cabinet de dessins du marquis de Robien
