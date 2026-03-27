Visites flash Exposition Avant le silence Morel-Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas
Visites flash Exposition Avant le silence Morel-Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas vendredi 10 avril 2026.
Visites flash Exposition Avant le silence Morel-Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:30:00
fin : 2026-04-17 11:00:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24
En 1997, Bernard Baudin suit les salariés de l’entreprise de cartonnage Morel-Barneron à Valréas, menacée de fermeture, et capture leur lutte pour sauver leur outil de travail.
Visite flash de 30mn comprise dans le billet d’entrée
Réservation conseillée
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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr
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English :
In 1997, Bernard Baudin followed the employees of the Morel-Barneron cardboard plant in Valréas, threatened with closure, and captured their struggle to save their factory.
30-minute flash visit included in admission ticket
Reservation recommended
L’événement Visites flash Exposition Avant le silence Morel-Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin Valréas a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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