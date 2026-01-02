Visites flash Les bagnards de Rochefort Musée Dupuy-Mestreau Saintes

Visites flash Les bagnards de Rochefort

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le temps d’une courte visite, laissez-vous guider par nos médiateurs et médiatrices dans l’univers des bagnards de Rochefort.

+33 5 46 93 36 71 musee.dupuy-mestreau@ville-saintes.fr

English :

Let our mediators guide you through the world of Rochefort’s convicts.

L’événement Visites flash Les bagnards de Rochefort Saintes a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge