Visites flash – Les coulisses d’un site en mouvement, Site abbatial de Saint-Maurice, Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Visites flash – Les coulisses d’un site en mouvement 19 et 20 septembre Site abbatial de Saint-Maurice Finistère

Départs toutes les heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout au long de la journée, les gardes du littoral vous accompagnent pour une découverte du site à travers son histoire, ses paysages et les actions menées pour sa préservation.

Ces visites courtes et accessibles à tous offrent un regard privilégié sur les multiples acteurs qui participent à la vie de l’abbaye et de son domaine naturel.

Site abbatial de Saint-Maurice Saint Maurice, 29360, Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne 02 98 71 65 51 https://abbayesaintmaurice.blogspot.com/ https://www.clohars-carnoet.fr/patrimoine-historique/site-abbatial-saint-maurice/;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29000634 Cette abbaye fut fondée dans le troisième tiers du 13e siècle ; il ne subsiste de cette époque que la salle capitulaire. Le chœur fut reconstruit et décoré au 15e siècle. Des réparations furent entreprises au 16e siècle.

Pendant le 17e siècle, l’église et le monastère furent reconstruits. L’abbaye fut vendue comme bien national à la Révolution, puis transformée en habitation entre 1880 et 1885 ; la salle capitulaire fut ensuite restaurée en 1893-1894.

Par suite de bombardements en 1944, ne subsistent que la salle capitulaire, la façade de l’église et une partie des bâtiments abbatiaux.

Départs toutes les heures

©Emmanuel Boitier