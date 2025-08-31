Visites Flash Météorites entre ciel et terre Troyes

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 14:15:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

Suivez un médiateur culturel des musées de Troyes à la découverte des astéroïdes. Toute la famille est invitée à aborder différentes thématiques tout au long de l’après-midi au sein de l’exposition temporaire METEORITES ENTRE CIEL ET TERRE.



Une exposition du Muséum national d’Histoire naturelle pour le muséum d’Histoire naturelle de la Ville de Troyes. .

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81 musart@ville-troyes.fr

