Visites flash Musée Belmondo et de la sculpture figurative du XXe siècle Boulogne-Billancourt dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez les chefs-d’œuvre et la technique du sculpteur Paul Belmondo au gré des visites flash proposées tout au long de 14h30 à 17h30

Départ toutes les 30 minutes, dernière visite à 17h30.

Musée Belmondo et de la sculpture figurative du XXe siècle 14 Rue de l'Abreuvoir, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0155186901 https://www.boulognebillancourt.com/loisirs/culture/musees/musee-paul-belmondo Le château est une "folie" du XVIIIe siècle.

Visite commentée

