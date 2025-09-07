Visites flash > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Début : 2025-09-07 15:00:00
2025-09-07
A l’occasion du dimanche de gratuité ( premier dimanche du mois ), venez flâner au musée et laissez-vous surprendre par nos visites flash où un médiateur vous fera découvrir les chefs-d’œuvre de nos collections ou coups de cœur du moment !
Horaires des visites 15h, 16h et 17h. .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
