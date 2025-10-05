Visites flash > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô
Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
A l’occasion du dimanche de gratuité (premier dimanche du mois), venez flâner au musée et laissez-vous surprendre par nos visites flash où un médiateur vous fera découvrir les chefs-d’œuvre de nos collections ou coups de cœur du moment !
15h, 16h, 17h (30 min) .
English : Visites flash > Musée d’art et d’histoire
