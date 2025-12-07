Visites flash > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô

Visites flash > Musée d’art et d’histoire

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

A l’occasion du dimanche de gratuité (premier dimanche du mois), venez flâner au musée et laissez-vous surprendre par nos visites flash où un médiateur vous fera découvrir les chefs-d’œuvre de nos collections ou coups de cœur du moment !

Horaires des visites 15h, 16h et 17h. .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

Visites flash > Musée d'art et d'histoire

