Visites flash > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô

Visites flash > Musée d’art et d’histoire

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

A l’occasion du dimanche de gratuité (premier dimanche du mois), venez flâner au musée et laissez-vous surprendre par nos visites flash où un médiateur vous fera découvrir les chefs-d’œuvre de nos collections ou coups de cœur du moment !

Horaires des visites 15h, 16h et 17h. .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr

English : Visites flash > Musée d’art et d’histoire

