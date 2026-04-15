Visites flash, Musée de l’outil, Wy-dit-Joli-Village

Visites flash Dimanche 7 juin, 14h00 Musée de l’outil Val-d’Oise

Nombre limité de places disponibles, à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Visites flash

Le Souffle du bois, Empreintes du vivant

Profitez d’une visite exceptionnelle de l’exposition en compagnie de l’artiste.

Avec Jonathan Bernard

Musée de l’outil Rue de la Mairie, 95420 Wy-dit-Joli-Village, France Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d’Oise Île-de-France 33134670091 https://www.valdoise.fr/610-musee-de-loutil.htm [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-valdoise.oxygeno.fr/?categorie=OUTEVENE »}] Laissez-vous charmer par le jardin du Musée de l’outil, d’inspiration médiévale, véritable havre de paix aux parfums délicats, où chaque recoin invite à la contemplation et la sérénité.

Une grande partie de la programmation culturelle du musée se déroule dans les jardins et chaque année une exposition d’art y est accueillie. Des œuvres intègrent progressivement l’espace. L’équipe des musées travaille également de concert avec la DEDDA pour fournir aux visiteurs des contenus pédagogiques, comme un herbier des plantes. Fort de ces collaborations, le label Jardin remarquable a été obtenu en 2019 et sera renouvelé en 2024.

L’engagement des acteurs de ce jardin a permis l’obtention du label EcoJardin en 2016. Ce dernier récompense les pratiques respectueuses de l’environnement engagées dès 2012 par le Département du Val d’Oise : la gestion du sol et de l’eau, le comptage et l’inventaire de la faune et de la flore, l’accueil et la sensibilisation des publics, etc. A15 – D14 – sortie n° 17

Visite commentée de l’exposition en compagnie de l’artiste

©Jonathan Bernard