Visites flash « Nicéphore Niépce et point de vue du réel » Musée Nicéphore Niepce Chalon-sur-Saône

Visites flash « Nicéphore Niépce et point de vue du réel » 20 et 21 septembre Musée Nicéphore Niepce Saône-et-Loire

Entrée libre | Visites flash d’une durée de 20 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les étapes des recherches de Nicéphore Niépce qui le menèrent à l’invention de la photographiees, lors de visites flash. En 1816, à 51 ans, Nicéphore Niépce (1765-1833) mit enfin en pratique les idées selon lesquelles il devait être possible d’enregistrer la lumière. Il débuta alors les expérimentations de ce qui deviendra l’héliographie, premier procédé photographique, père des technologies modernes permettant d’obtenir des images enregistrées du réel et de les imprimer. En 1824, Nicéphore Niépce obtint des résultats décisifs : des « points de vue du réel » sur pierre lithographique, aujourd’hui disparus. En 1825, il délaissa le support pierre pour utiliser du métal, son caractère réfléchissant lui semblant propice à l’obtention d’images clairement définies. L’héliographie dans sa forme aboutie se profilait…

Musée Nicéphore Niepce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Chalon-sur-Saône est la ville natale de Nicéphore Niépce [1765- 1833], inventeur de la photographie.

Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, appareils ou magazines. Il couvre tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium (la diversité des supports possibles, les volumes exponentiels) et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique.

Le musée Nicéphore Niépce c’est aussi : 6 expositions temporaires par an, des visites commentées, des ateliers pour le jeune public, une librairie-boutique spécialisée, un laboratoire de production, une bibliothèque de plus de 30 000 ouvrages, des projets hors les murs, des conférences, une base de données de plus de 500 000 références… Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

© Patrice Josserand