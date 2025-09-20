Visites flash Rue de Beauport Paimpol
Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-20
Tout au long de la journée, découvrez en 20 min chrono les 800 ans d’histoire de l’abbaye. Toutes les 30 min, de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 Sans réservation gratuit .
Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58
L’événement Visites flash Paimpol a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol