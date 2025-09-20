Visites flash Rue de Beauport Paimpol

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

Tout au long de la journée, découvrez en 20 min chrono les 800 ans d’histoire de l’abbaye. Toutes les 30 min, de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 Sans réservation gratuit .

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58

L’événement Visites flash Paimpol a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol