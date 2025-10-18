Visites flash « SOS patrimoine : les gestes qui sauvent » au musée des Ursulines, Musée des Ursulines, Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Ursulines · Mâcon
Informations pratiques
Visites flash « SOS patrimoine : les gestes qui sauvent » au musée des Ursulines 19 et 20 septembre Musée des Ursulines Saône-et-Loire
Limité à 15 personnes, réservation conseillée, Tout public à partir de 7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En 30 minutes, plongez dans l’histoire et l’actualité des pratiques en matière de restauration d’œuvres d’art. Explorez des trésors dispersés, des ruines fantasmées, des couleurs qui s’éteignent, des méthodes controversées et d’autres secrets révélés par la restauration des œuvres d’art. Six mini-visites sont proposées en alternance tout le week-end, pour saisir ce que le temps menace…mais aussi ce qu’il nous apprend.
Samedi 19 septembre 2026 :
- 14h15 : Restauration : une bataille d’idées
- 15h15 : Beauté éternelle
- 16h15 : L’invisible révélé
- 17h15 : Ruines sublimes
Dimanche 20 septmebre 2026 :
- 14h15 : Une histoire qui vaut son pesant d’or
- 15h15 : L’invisible révélé
- 16h15 : Beauté éternelle
- 17h15 : Restauration : à faire / à éviter
Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385399038 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 39 90 38 »}] Architecture bourguignonne du XVIIe siècle. Label Accueil vélo : stationnement gratuit dans la cour, équipements mis à disposition. Navettes gratuites N1 et N2. Bus urbain lignes A, B, C et G. Gare Mâcon ville à 10 min à pied. Parking véhicule gratuit à 10 min à pied (parking Monnier).
En 30 minutes, plongez dans l’histoire et l’actualité des pratiques en matière de restauration d’œuvres d’art. Explorez des trésors dispersés, des ruines fantasmées, des couleurs qui s’éteignent, des…
© B. Mahuet, musée des Ursulines
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