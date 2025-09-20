Visites flash sur l’architecture romaine de Narbonne Musée Narbo Via Narbonne

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée des visites : environ 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:45:00

️ Visites flash : l’architecture romaine à Narbo Via

Tout l’après-midi, embarquez pour des visites flash à thème au cœur du musée Narbo Via, pour explorer les multiples facettes de l’architecture romaine, en lien avec les collections et les vestiges de l’antique Narbo Martius.

Programme des visites chronos

14h30 : Architecture monumentale

15h15 : Architecture portuaire et navale

16h00 : Architecture domestique

16h45 : Architecture funéraire

17h15 : Le musée Narbo Via : une architecture contemporaine inspirée des Romains ?

Des formats courts, dynamiques et accessibles à tous, pour découvrir la richesse d’un patrimoine à travers les formes bâties.

Musée Narbo Via 2 Avenue André Mecle, 11100 Narbonne, France

