Visites flash Tout public Couriot – Musée de la Mine Saint-Étienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:15:00

Une visite guidée de 15 minutes pour découvrir l’univers minier.

Couriot – Musée de la Mine 3, boulevard Maréchal Franchet D’esperey, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 43 83 26 http://www.musee-mine.saint-etienne.fr Classé Monument historique et Musée de France, le Puits Couriot est un exceptionnel ensemble patrimonial et muséographique à deux pas du centre ville de Saint-Étienne. Avec ses deux crassiers, et son chevalement, il est le dernier grand témoin de l’aventure minière du bassin stéphanois, et abrite depuis 1991 le Musée de la Mine de Saint-Étienne. Dans ses bâtiments, qui ont conservé leur authenticité et la trace du travail des hommes reconstituée depuis leur fermeture en 1973, il propose une découverte de l’univers de la mine sur les pas des mineurs, avec notamment une galerie souterraine.

La visite d’1h15 fait découvrir la plupart des espaces parcourus quotidiennement par les mineurs : l’impressionnant lavabo (la « salle des pendus »), la lampisterie, mais aussi la salle de la machine d’extraction et la salle d’énergie. Une émouvante galerie souterraine reconstituée permet de comprendre les techniques d’exploitation et les conditions de travail, en empruntant un authentique train de mine. Les expositions, festivals, concerts, installations artistiques et la Fête de Sainte-Barbe (décembre) font de Couriot un lieu de vie et de culture de premier plan, qui est aujourd’hui le musée le plus fréquenté de la Loire avec plus de 60 000 visiteurs par an.

Depuis 2012, Couriot a fait l’objet d’un important programme de travaux pour sauvegarder son patrimoine, rendre plus confortable votre venue et renouveler son parcours de visite. Découvrez dès maintenant les nouveaux espaces d’exposition : La Figure du mineur, La grande histoire de Couriot, Six siècles d’aventure houillère de Saint-Étienne et de son territoire, avec son nouvel audiovisuel. Couriot, c’est aussi un parc de 8 hectares pour tous, autour du chevalement, avec ses jeux pour enfants, ses aires de piquenique, et ses grandes pelouses. parc de stationnement (pour voitures et autocars) Bus

VSE@Couriot-Musée de la mine Maquette bassin houillier