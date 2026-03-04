Visites Flashs de l’exposition Patricia Plattner et projections de films, Autre lieu, Genève

Visites Flashs de l’exposition Patricia Plattner et projections de films Mercredi 18 mars, 20h30 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T22:00:00+01:00

20h30 — Visite flash de l’exposition Patricia Plattner

Avant la projection, le public est invité à profiter d’un éclairage sur l’exposition de Patricia Plattner, présentée au 2ème étage de la Maison St-Gervais.

Visite de 30 minutes, en français, accompagnée d’une médiatrice. Gratuite, sans inscription, dans la limite des places disponibles.

21h — Projections

La Dame de Pique (1986 – 16 mm, 23 min, noir et blanc, sans parole, fiction)

Réalisé par Patricia Plattner, ce film met en scène un prince russe exilé sur les rives du Léman, vivant dans la nostalgie d’une époque et d’un pays disparus. Désormais pauvre et solitaire, il se défait peu à peu de ses objets de famille auprès d’un antiquaire obséquieux et esthète. À la mort du prince, un monde bascule — pas nécessairement celui que l’on croit.

Hôtel Abyssinie (1996 – 35 mm, blow-up, 60 min, couleur, V.O. s.-t. fr., documentaire)

Ce film donne la parole à des Italiens âgés dont le destin a été marqué par leur envoi en Abyssinie au temps du fascisme et de la guerre coloniale italienne. Malgré la défaite, ils ont choisi de s’y établir. À travers leurs témoignages, notamment celui d’Amadeo V., se dessinent les raisons de cet exil singulier et le portrait d’un pays africain méconnu.

Présentées au 1er étage de la Maison St-Gervais. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Une soirée spéciale avec découverte de l’exposition et de films 16mm

DR Light Night productions