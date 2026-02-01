Visites flashs — Week-end d’ouverture Maison Européenne de la Photographie Paris

Tout au long du week-end d’ouverture, de 13h30 à 18h30, des conférencier·es sont à disposition du public dans les salles des expositions, pour vous permettre de découvrir Dana Lixenberg — American Images, première rétrospective consacrée à l’artiste néerlandaise Dana Lixenberg. L’exposition explore plus de trente ans d’un travail exigeant et profondément humain : ces images composent un portrait pluriel de l’Amérique contemporaine, où célébrités et sujets moins connu·es sont abordé·es avec la même considération et représenté·es avec dignité.

Découvrez l’exposition Dana Lixenberg — « American Images » par les visites flashs gratuites menées par nos conférencier·es.

Du samedi 14 février 2026 au dimanche 15 février 2026 :

payant

De 0 à 14 €.

Public enfants, jeunes et adultes.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/visites-flashs-week-end-douverture-6/ +33144787500 info@mep-fr.org



