Visites fluviales du port de plaisance Pole nautique Saint-Louis Sète

Visites fluviales du port de plaisance Samedi 20 septembre, 14h00 Pole nautique Saint-Louis Hérault

Gratuit. Sur réservation. 70 places disponibles par créneau (inscription en ligne à partir du 1er septembre 2025).

Journées Port Ouvert – du Port de Sète – Sud de France

Samedi 20 septembre – Visite fluviale du port de plaisance

Visite commentée d’une heure sur les canaux sétois par les professionnels du Port

Découverte du port de plaisance depuis l’eau, de ses infrastructures et de ses actions de développement durable

Départ : Pôle Nautique Saint-Louis – Môle Saint-Louis

Horaires communiqués lors de l’inscription

https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2025/

⚠️ Les visites proposées par le Port de Sète sont gratuites, mais nécessitent une inscription en ligne (places limitées).

Pole nautique Saint-Louis Môle Saint Louis, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie

© Port de Sète – Sud de France