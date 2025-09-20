Visites fluviales du port de plaisance Pole nautique Saint-Louis Sète
Visites fluviales du port de plaisance Pole nautique Saint-Louis Sète samedi 20 septembre 2025.
Visites fluviales du port de plaisance Samedi 20 septembre, 14h00 Pole nautique Saint-Louis Hérault
Gratuit. Sur réservation. 70 places disponibles par créneau (inscription en ligne à partir du 1er septembre 2025).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Journées Port Ouvert – du Port de Sète – Sud de France
Samedi 20 septembre – Visite fluviale du port de plaisance
Visite commentée d’une heure sur les canaux sétois par les professionnels du Port
Découverte du port de plaisance depuis l’eau, de ses infrastructures et de ses actions de développement durable
Départ : Pôle Nautique Saint-Louis – Môle Saint-Louis
Horaires communiqués lors de l’inscription
https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2025/
⚠️ Les visites proposées par le Port de Sète sont gratuites, mais nécessitent une inscription en ligne (places limitées).
Pole nautique Saint-Louis Môle Saint Louis, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2025/ »}] [{« link »: « https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2025/ »}]
Journées Port Ouvert – du Port de Sète – Sud de France
© Port de Sète – Sud de France