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Visites Gourmandes Apibab’z Apibab’z Saint-Bonnet-en-Bresse

Visites Gourmandes Apibab’z Apibab’z Saint-Bonnet-en-Bresse mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Apibab'z

Adresse : 5, rue des Vernes

Ville : 71310 Saint-Bonnet-en-Bresse

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Bonnet-en-Bresse

Visites Gourmandes Apibab’z

Apibab’z 5, rue des Vernes Saint-Bonnet-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme Apibab’z. Découverte du miel pressé et de ses transformations gourmandes après une courte présentation du métier d’apiculteur, vous connaitrez ce qui rend le miel pressé si unique une extraction ancestrale douce par égouttage et pressage. À l’aide d’une ruche cheminée, vous pourrez observer au mieux la composition de cet espace complexe. La rencontre se terminera par une dégustation de miel.
Nombre de places limitées Réservation obligatoire   .

Apibab’z 5, rue des Vernes Saint-Bonnet-en-Bresse 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02  info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visites Gourmandes Apibab’z

L’événement Visites Gourmandes Apibab’z Saint-Bonnet-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II