Visites Gourmandes Apibab’z Apibab’z Saint-Bonnet-en-Bresse
Visites Gourmandes Apibab’z Apibab’z Saint-Bonnet-en-Bresse mardi 14 juillet 2026.
Saint-Bonnet-en-Bresse
Visites Gourmandes Apibab’z
Apibab’z 5, rue des Vernes Saint-Bonnet-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-07-28 15:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme Apibab’z. Découverte du miel pressé et de ses transformations gourmandes après une courte présentation du métier d’apiculteur, vous connaitrez ce qui rend le miel pressé si unique une extraction ancestrale douce par égouttage et pressage. À l’aide d’une ruche cheminée, vous pourrez observer au mieux la composition de cet espace complexe. La rencontre se terminera par une dégustation de miel.
Nombre de places limitées Réservation obligatoire .
Apibab’z 5, rue des Vernes Saint-Bonnet-en-Bresse 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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English : Visites Gourmandes Apibab’z
L’événement Visites Gourmandes Apibab’z Saint-Bonnet-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II