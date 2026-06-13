Visites Gourmandes Apibab’z Apibab’z Saint-Bonnet-en-Bresse

Saint-Bonnet-en-Bresse

Visites Gourmandes Apibab’z

Apibab’z 5, rue des Vernes Saint-Bonnet-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme Apibab’z. Découverte du miel pressé et de ses transformations gourmandes après une courte présentation du métier d’apiculteur, vous connaitrez ce qui rend le miel pressé si unique une extraction ancestrale douce par égouttage et pressage. À l’aide d’une ruche cheminée, vous pourrez observer au mieux la composition de cet espace complexe. La rencontre se terminera par une dégustation de miel.

Nombre de places limitées Réservation obligatoire .

Apibab’z 5, rue des Vernes Saint-Bonnet-en-Bresse 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visites Gourmandes Apibab’z

L’événement Visites Gourmandes Apibab’z Saint-Bonnet-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II