Visites gourmandes au Manoir d’Apreval

15 Chemin des Mesliers Pennedepie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 15:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-27 2025-12-30 2026-01-03 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Visite guidée du domaine suivie de jeux pour les petits et les grands, autour des sens, et d’un goûter normand.

À partir de 6 ans.

Sur réservation sur le site internet, la veille au plus tard.

Visite guidée du domaine suivie de jeux pour les petits et les grands, autour des sens, et d’un goûter normand.

À partir de 6 ans.

Sur réservation sur le site internet, la veille au plus tard. .

15 Chemin des Mesliers Pennedepie 14600 Calvados Normandie +33 2 31 14 88 24 apreval@apreval.com

English : Visites gourmandes au Manoir d’Apreval

Guided tour of the estate followed by games for young and old, based on the senses, and a Norman snack.

Ages 6 and up.

Bookings must be made by the day before the tour.

L’événement Visites gourmandes au Manoir d’Apreval Pennedepie a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Honfleur-Beuzeville