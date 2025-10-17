Visites gourmandes du Château de Cabran Chemin de Cabran Puget-sur-Argens

Visites gourmandes du Château de Cabran

Chemin de Cabran Château de Cabran Puget-sur-Argens Var

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

2025-10-17

Vous voulez connaître tous les secrets du vigneron? Alors vous aimerez certainement les visites gourmandes du Château de Cabran!

Chemin de Cabran Château de Cabran Puget-sur-Argens 83480 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 40 80 32 chateau@cabran.fr

English : Gourmet visit of the Château de Cabran

Would you like to know all the winemaker’s secrets? Then you’ll love the gourmet tours of Château de Cabran!

German :

Möchten Sie die Geheimnisse eines Winzers kennenlernen? Dann werden dir die Gourmet-Touren auf Château de Cabran sicher gefallen!

Italiano :

Volete conoscere tutti i segreti del viticoltore? Allora vi piaceranno i tour gastronomici dello Château de Cabran!

Espanol :

¿Quiere conocer todos los secretos del viticultor? Entonces le encantarán las visitas gastronómicas del Château de Cabran

