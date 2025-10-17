Visites gourmandes du Château de Cabran Chemin de Cabran Puget-sur-Argens
Chemin de Cabran Château de Cabran Puget-sur-Argens Var
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-18
2025-10-17
Vous voulez connaître tous les secrets du vigneron? Alors vous aimerez certainement les visites gourmandes du Château de Cabran!
Chemin de Cabran Château de Cabran Puget-sur-Argens 83480 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 40 80 32 chateau@cabran.fr
English : Gourmet visit of the Château de Cabran
Would you like to know all the winemaker’s secrets? Then you’ll love the gourmet tours of Château de Cabran!
German :
Möchten Sie die Geheimnisse eines Winzers kennenlernen? Dann werden dir die Gourmet-Touren auf Château de Cabran sicher gefallen!
Italiano :
Volete conoscere tutti i segreti del viticoltore? Allora vi piaceranno i tour gastronomici dello Château de Cabran!
Espanol :
¿Quiere conocer todos los secretos del viticultor? Entonces le encantarán las visitas gastronómicas del Château de Cabran
