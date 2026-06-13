Visites Gourmandes Ferme de Viennette Ferme de Viennette Montret
Visites Gourmandes Ferme de Viennette Ferme de Viennette Montret samedi 11 juillet 2026.
Montret
Visites Gourmandes Ferme de Viennette
Ferme de Viennette 65, impasse de viennette Montret Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:30:00
fin : 2026-07-11 22:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme La Ferme de Viennette. Visite et repas champêtre à la ferme Partez en tracteur à la découverte de l’élevage de volailles, explorez le nouvel atelier de maraîchage sur sol vivant, puis vivez une visite nocturne de l’élevage d’escargots. La soirée se conclut par un repas gastronomique, dans une ambiance guinguette conviviale. Au-delà d’une dégustation, c’est le terroir bressan qui vous ait présenté.
Nombre de places limitées Réservation obligatoire .
Ferme de Viennette 65, impasse de viennette Montret 71440 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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