Visites Gourmandes Ferme de Viennette Ferme de Viennette Montret

Montret

Visites Gourmandes Ferme de Viennette

Ferme de Viennette 65, impasse de viennette Montret Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:30:00

fin : 2026-07-11 22:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme La Ferme de Viennette. Visite et repas champêtre à la ferme Partez en tracteur à la découverte de l’élevage de volailles, explorez le nouvel atelier de maraîchage sur sol vivant, puis vivez une visite nocturne de l’élevage d’escargots. La soirée se conclut par un repas gastronomique, dans une ambiance guinguette conviviale. Au-delà d’une dégustation, c’est le terroir bressan qui vous ait présenté.

Nombre de places limitées Réservation obligatoire .

Ferme de Viennette 65, impasse de viennette Montret 71440 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visites Gourmandes Ferme de Viennette

L’événement Visites Gourmandes Ferme de Viennette Montret a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II