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Visites Gourmandes Gaec Laurency Gaec Laurency Saint-Usuge

Visites Gourmandes Gaec Laurency Gaec Laurency Saint-Usuge mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Gaec Laurency

Adresse : 1287, route Les Varennes

Ville : 71500 Saint-Usuge

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Usuge

Visites Gourmandes Gaec Laurency

Gaec Laurency 1287, route Les Varennes Saint-Usuge Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-26

Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme Gaec Laurency. Découverte du Piment de Bresse, du safran et des fleurs comestibles Et oui, le piment se cultive en Bresse. Appelé aussi Poivre Rouge de Romenay , le piment de Bresse existe depuis des siècles sur notre territoire. Après une visite de la culture du piment mais aussi de fleurs comestibles et du safran, vous pourrez déguster ses 3 produits sous différentes formes.
Nombre de places limitées Réservation obligatoire   .

Gaec Laurency 1287, route Les Varennes Saint-Usuge 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02  info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visites Gourmandes Gaec Laurency

L’événement Visites Gourmandes Gaec Laurency Saint-Usuge a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II