Saint-Usuge

Visites Gourmandes Gaec Laurency

Gaec Laurency 1287, route Les Varennes Saint-Usuge Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-26

Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme Gaec Laurency. Découverte du Piment de Bresse, du safran et des fleurs comestibles Et oui, le piment se cultive en Bresse. Appelé aussi Poivre Rouge de Romenay , le piment de Bresse existe depuis des siècles sur notre territoire. Après une visite de la culture du piment mais aussi de fleurs comestibles et du safran, vous pourrez déguster ses 3 produits sous différentes formes.

Nombre de places limitées Réservation obligatoire .

Gaec Laurency 1287, route Les Varennes Saint-Usuge 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visites Gourmandes Gaec Laurency

L’événement Visites Gourmandes Gaec Laurency Saint-Usuge a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II