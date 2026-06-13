Visites Gourmandes Gaec le Rucher Bressan Gaec le rucher bressan Frangy-en-Bresse

Frangy-en-Bresse

Visites Gourmandes Gaec le Rucher Bressan

Gaec le rucher bressan 782, Le Servin Frangy-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07

Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme Le Rucher Bressan. Découverte de l’univers autour de l’abeille Découvrez le métier d’apiculteur dans ses moindres détails de la gestion de l’exploitation au rythme d’une saison apicole. Vous assisterez à une extraction de miel, visiterez la miellerie et, pour finir en douceur, dégusterez ce précieux nectar sous différentes variétés.

Nombre de places limitées Réservation obligatoire .

Gaec le rucher bressan 782, Le Servin Frangy-en-Bresse 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visites Gourmandes Gaec le Rucher Bressan

L’événement Visites Gourmandes Gaec le Rucher Bressan Frangy-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II