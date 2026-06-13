Visites Gourmandes la Spirulinière les Bassins de Nicolas La Spirulinière Les Bassins de Nicolas Ouroux-sur-Saône mardi 21 juillet 2026.

Ouroux-sur-Saône

Visites Gourmandes la Spirulinière les Bassins de Nicolas

La Spirulinière Les Bassins de Nicolas 46, route de Chalon Ouroux-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04 2026-08-11

Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme la Spirulinière les Bassins de Nicolas. La spiruline, une algue avec de nombreux bienfaits Grâce aux explications de Nicolas, vous comprendrez comment se cultive cette microalgue et ses nombreuses vertus. Après la visite de son entreprise, une dégustation autour de différents aliments contenant de la spiruline (crêpe, smoothie…) rendra le moment encore plus convivial.

Nombre de places limitées Réservation obligatoire .

La Spirulinière Les Bassins de Nicolas 46, route de Chalon Ouroux-sur-Saône 71370 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visites Gourmandes la Spirulinière les Bassins de Nicolas

L’événement Visites Gourmandes la Spirulinière les Bassins de Nicolas Ouroux-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II