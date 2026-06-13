Visites Gourmandes la Spirulinière les Bassins de Nicolas La Spirulinière Les Bassins de Nicolas Ouroux-sur-Saône
Visites Gourmandes la Spirulinière les Bassins de Nicolas La Spirulinière Les Bassins de Nicolas Ouroux-sur-Saône mardi 21 juillet 2026.
Ouroux-sur-Saône
Visites Gourmandes la Spirulinière les Bassins de Nicolas
La Spirulinière Les Bassins de Nicolas 46, route de Chalon Ouroux-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-04 16:30:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04 2026-08-11
Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme la Spirulinière les Bassins de Nicolas. La spiruline, une algue avec de nombreux bienfaits Grâce aux explications de Nicolas, vous comprendrez comment se cultive cette microalgue et ses nombreuses vertus. Après la visite de son entreprise, une dégustation autour de différents aliments contenant de la spiruline (crêpe, smoothie…) rendra le moment encore plus convivial.
Nombre de places limitées Réservation obligatoire .
La Spirulinière Les Bassins de Nicolas 46, route de Chalon Ouroux-sur-Saône 71370 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visites Gourmandes la Spirulinière les Bassins de Nicolas
L’événement Visites Gourmandes la Spirulinière les Bassins de Nicolas Ouroux-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II