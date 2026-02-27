Visites grand public centrale de Chooz Chooz

Visites grand public centrale de Chooz

Route de la centrale Chooz Ardennes

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-23

Rendez-vous les jeudi 16, vendredi 17 et jeudi 23 avril 2026. La visite se déroule le matin de 9h à12h. Entrée gratuite À partir de 12ans Inscription obligatoire. BON À SAVOIR Visite à partir de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte. Le jour de la visite, une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité est obligatoire.Pour les personnes de nationalité étrangère hors UE vivant en France, le titre de séjour est requis.Attention, le permis de conduire ne fait pas office de pièce d’identité.La visite n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite ou sujettes au vertige. Si un visiteur est porteur d’un implant médical (pacemaker, prothèse, broche…), ou a récemment passé une scintigraphie, merci de vous munir d’un certificat médical le jour de votre visite.Les prises de vue sur le site sont interdites. Durant la visite, sacs à main, appareils photo et téléphones portables doivent rester dans des casiers fermés à clé à votre disposition au centre d’information du public ou dans vos véhicules.Le jour de la visite, portez un pantalon, des vêtements à manches longues, ainsi que des chaussures couvrantes plates et fermées. Inscription sur le site de la centrale https://www.edf.fr/centrale-nucleaire-chooz

Route de la centrale Chooz 08600 Ardennes Grand Est

English :

Appointments on Thursday April 16, Friday April 17 and Thursday April 23, 2026. The visit takes place in the morning from 9am to 12pm. Free admission From 12 years old Registration required. GOOD TO KNOW: Visits for children aged 12 and over. Minors must be accompanied by an adult. A valid national identity card or passport is required on the day of the visit.For non-EU foreign nationals living in France, a residence permit is required.Please note that a driver’s license is not accepted as proof of identity.The visit is not suitable for people with reduced mobility or who suffer from vertigo. If a visitor has a medical implant (pacemaker, prosthesis, pin, etc.), or has recently undergone a scintigraphy, please bring a medical certificate with you on the day of your visit. During the visit, handbags, cameras and cell phones must remain in locked lockers available at the public information center or in your vehicles.On the day of the visit, please wear pants, long-sleeved clothing and flat, closed-toe shoes. Registration on the plant’s website: https://www.edf.fr/centrale-nucleaire-chooz

