Visites gratuites des collections du musée de Châteaudun Châteaudun

Visites gratuites des collections du musée de Châteaudun

3 rue Toufaire Châteaudun Eure-et-Loir

2025-09-20 13:30:00

2025-09-21 18:00:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle de Châteaudun propose la visite libre et gratuite des collections permanentes du musée et de l’exposition temporaire en cours. Des visites commentées gratuites sont également proposées à 14h30 (durée 1h).

3 rue Toufaire Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

English :

For the European Heritage Days, the Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle de Châteaudun is offering free admission to the museum’s permanent collections and current temporary exhibition. Free guided tours are also available at 2.30pm (duration 1h).

German :

An den Europäischen Tagen des Kulturerbes bietet das Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle de Châteaudun freie und kostenlose Besichtigungen der ständigen Sammlungen des Museums und der aktuellen Sonderausstellung an. Um 14:30 Uhr werden außerdem kostenlose kommentierte Führungen angeboten (D

Italiano :

In occasione delle Giornate europee del patrimonio, il Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle di Châteaudun offre visite gratuite alle collezioni permanenti del museo e alla mostra temporanea in corso. Le visite guidate gratuite sono disponibili anche alle 14.30 (durata 1 ora).

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Museo de Bellas Artes e Historia Natural de Châteaudun ofrece visitas gratuitas a las colecciones permanentes del museo y a su actual exposición temporal. También hay visitas guiadas gratuitas a las 14.30 h (1 hora de duración).

