VISITES GRATUITES DU MUSÉE D’OSTREVANT, Musée d’Ostrevant, Bouchain

VISITES GRATUITES DU MUSÉE D’OSTREVANT 25 et 26 avril Musée d’Ostrevant Nord

Entrée libre. Gratuit durant les Journées des Espaces Fortifiés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:30:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Le Musée d’Ostrevant de Bouchain, inauguré en 1973, célèbre ses 51 ans cette année.

Il est labellisé Musée de France, et se situe dans la Tour d’Ostrevant, construite au XIIe siècle et classée au titre des Monuments Historiques.

Le donjon renferme des collections qui se sont constituées et enrichies au fil des ans grâce à des dons, prêts, achats.

Les expositions sont présentées par des passionnés, sur deux des trois niveaux que comporte la tour, dans le cadre magnifique d’une architecture parfaitement conservée.

Musée d’Ostrevant Rue d’Ostrevant 59111 Bouchain Bouchain 59111 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 35 28 74 »}]

VISITES GRATUITES DU MUSÉE D’OSTREVANT Musée d’Ostrevant

Association « Les amis de Bouchain et de son musée »