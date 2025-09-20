Visites guidée de la Chapelle des Ursulines Chapelle des Ursulines Monistrol-sur-Loire
Sur inscription à l’office de tourisme Marches du Velay Rochebaron
04 71 66 03 14
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00
Visite guidée de la chapelle datant du 17ème siècle – Sculptures bois de Pierre Vaneau (17ème) Classées aux MH et chemin de croix du 19ème siècle
Chapelle des Ursulines Place du valla, 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 66 03 14 »}]
© JC PARAYRE