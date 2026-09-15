Visites guidée de la sous-préfecture de Brioude Sous-Préfecture de Brioude Brioude

Informations pratiques

Brioude

Visites guidée de la sous-préfecture de Brioude

Sous-Préfecture de Brioude 4 rue du quatorze juillet Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ces visites guidées gratuites encadrées par l’équipe du Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier se dérouleront la première à 9h et la seconde à 10h en présence de Monsieur le sous-préfet.

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Sous-Préfecture de Brioude 4 rue du quatorze juillet Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 81 81 m.avont@haut-allier.com

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English :

These free guided tours, organizedby the team from the Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier and will take place at 9 a.m. for the first tour and at 10 a.m. for the second, in the presence of the sub-prefect.

L’événement Visites guidée de la sous-préfecture de Brioude Brioude a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne