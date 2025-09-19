Visites guidée du donjon Châtillon-sur-Indre

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-19 22:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry vous propose de découvrir le donjon en visite guidée.

Édifié dans le troisième quart du XIIe siècle sur ordre de Henri II Plantagenêt, duc de Normandie, comte d’Anjou et roi d’Angleterre, le donjon de Châtillon-sur-Indre est un élément majeur de l’architecture militaire médiévale. C’est le plus ancien donjon cylindrique voûté de France. Dominant la ville depuis presque 900 ans, il vous invite à gravir ses marches pour vous offrir un panorama exceptionnel sur la campagne châtillonnaise. Commentée par Christophe Girault, ces visites seront l’occasion de prendre de belles photos à partager sur les réseaux ! .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Châtillonnais en Berry Tourist Office invites you to take a guided tour of the dungeon.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen das Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry die Möglichkeit, den Bergfried im Rahmen einer Führung zu entdecken.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Ufficio del Turismo di Châtillonnais en Berry propone visite guidate al torrione.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Oficina de Turismo de Châtillonnais en Berry ofrece visitas guiadas al torreón.

