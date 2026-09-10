Visites guidée du monastère de L’Hôpital-Beaulieu, classé aux MH, L’Hôpital Beaulieu, Issendolus

Informations pratiques

Visites guidée du monastère de L’Hôpital-Beaulieu, classé aux MH 19 et 20 septembre L’Hôpital Beaulieu Lot

Gratuit. Les visites guidées sont limitées à 50 personnes. En dehors des visites, l’accès au site est libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Partez à la découverte du couvent de L’Hôpital-Beaulieu, ancien monastère des moniales de l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, classé au titre des Monuments historiques.

Cette visite guidée vous dévoilera l’histoire et l’architecture de ce haut lieu du patrimoine quercynois, dont l’histoire s’étend de 1236 à 1793. Au fil des siècles, le monastère a bénéficié du soutien de la royauté, de la papauté et de grandes familles locales. Son architecture remarquable témoigne des débuts du gothique en Quercy.

La visite présentera également le chantier de restauration de la salle capitulaire, achevé en 2025, et les interventions réalisées pour préserver ce patrimoine exceptionnel.

L’Hôpital Beaulieu 46500 Issendolus Issendolus 46500 Lot Occitanie 06 73 48 73 97 https://www.patrimoine-issendolus.fr Le couvent des hospitalières de l’Ordre de St Jean de Jérusalem (Ordre de Malte) a été créé en 1236 et ruiné en 1793. Son impact politique, religieux, économique et social dans le Haut Quercy a été considérable. L’histoire du lieu avec ses hauts et ses bas, traverse les épisodes de peste, la guerre de Cent Ans, les guerres de religions et finalement la Révolution. Au cours des 550 ans d’histoire, le couvent est dirigé par des représentantes des grandes familles du Quercy et doit faire appel au roi et même au pape dans la gestion des conflits. L’architecture restaurée date du début du gothique et peut servir de référence à la datation d’autres monuments régionaux.

Les visites permettront de découvrir : l’histoire tumultueuse du lieu, l’architecture et sa restauration et le hameau de L’Hôpital-Beaulieu, ses demeures quercynoises, sa gourgue… Parking sur le couderc de L’Hôpital-Beaulieu à 50 m du site.

Visites du couvent de L’Hôpital-Beaulieu

©kovacs