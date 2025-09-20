Visites guidée du village et du château Ségur-le-Château Ségur-le-Château

Visites guidée du village et du château 20 et 21 septembre Ségur-le-Château Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Départ devant le Bureau d’Information Touristique, place du Champ de Foire. Découvrez l’histoire et le patrimoine de la cité médiévale, classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » et labellisée « Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise ». Demeures remarquables, petit patrimoine bâti…

Ségur-le-Château Place du Champ de Foire, 19230 Ségur-le-Château Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 73 39 92 http://www.tourisme-saint-yrieix.com D18 de Saint-Yrieix-la-Perche. D7 de Pompadour. Parking sur la place du Champ de Foire.

©OTI Pays de Saint-Yrieix