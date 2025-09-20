Visites guidées à Argentonnay Argentonnay Argentonnay

Visites guidées à Argentonnay Argentonnay Argentonnay samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Argentonnay propose un programme complet, animé par les associations locales et la municipalité :

Visites guidées sur l’architecture et l’histoire médiévale, du château de Philippe de Commynes et de ses chapelles

Exposition à l’église Saint-Gilles

Visites guidées du verger de la nature et de la biodiversité

Accès à la salle des mariages et du conseil avec une exposition sur l’histoire des jumelages de la commune

Animations au château de Sanzay

Projection de photos des monuments emblématiques au cinéma

Expositions photos, vidéos et lectures sur la vie de la rivière

Visite de jardins

Un rendez-vous riche et varié pour découvrir le patrimoine naturel, historique et vivant d’Argentonnay.

Argentonnay Place Bergeon, 79150 Argentonnay Argentonnay 79150 Argenton-les-Vallées Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 70 25 69 40 Argentonnay propose un programme complet animé par des associations locales et la municipalité.

Visites guidées sur l’architecture et l’histoire médiévale, du château de Philippe de Commynes et ses chapelles, exposition à l’église St Gilles, visites guidées du verger de la nature et de la biodiversité, accès à la salle des mariages et du conseil avec expo sur l’histoire des jumelages de la commune, animation au château de Sanzay, projection de photos des monuments emblématiques au cinéma, expo photos, vidéos et lectures sur la vie de la rivière, visite de jardins parking, toilettes, restauration sur place

© Antony Cadoux