Visites guidées à la Bfm Trésors Limoges Bfm centre-ville hall Limoges

Bfm centre-ville hall 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Ouvertes à tous, la Bfm du centre-ville vous propose des visites avec 4 thématiques en alternance (Francophonies, Patrimoine, Architecture et les Coulisses) le samedi matin à 10 h.

Cette semaine Le répertoire musical du Graduel de Fontevraud par Dominique Habellion, enseignant à l’INSPE de Limoges et musicologue.

Le Graduel de Fontevraud est un manuscrit musical très riche qui témoigne de la pratique du répertoire grégorien au milieu du treizième siècle. Cette conférence sera l’occasion d’en découvrir le contenu, son organisation liturgique et l’esthétique des différentes pièces propres au répertoire de la messe.

> Sur inscription. .

Bfm centre-ville hall 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

